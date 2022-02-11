Берлин, , 21:05 — REGNUM Автопроизводителю Volkswagen потребуется нанять до 1500 дополнительных рабочих на завод в Эмдене для перевода производства с двигателей внутреннего сгорания на электромобили с апреля 2022 года. Об этом сообщает 11 февраля немецкое издание Spiegel со ссылкой на председателя производственного совета VW в Эмдене Манфреда Вульфа.

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По его словам, цель компании состоит в том, чтобы к началу каникул в июле иметь на линиях дополнительные силы, например, за счёт временных работ. «Тогда мы начнем расширять электрический мир», — заявил Вульф.

Volkswagen намерен производить на заводе в Эмдене компактный электрический внедорожник ID.4 в дополнение к моделям с двигателем внутреннего сгорания. Ранее запуск производства был запланирован на март, однако затем был отложен на месяц.

Производственный совет Volkswagen неоднократно подчеркивал, что для преобразования производства потребуется много рук. В конце минувшего года из-за нехватки полупроводников автомобильная группа не предоставила 145 рабочих мест для временных работников, что вызвало критику со стороны совета.