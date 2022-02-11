Берлин, , 20:48 — REGNUM В среднем четверо из пяти граждан Германии испытывают обеспокоенность, получая очередной счёт за коммунальные услуги с растущими тарифами из-за повышения цен на энергоносители. Об этом сообщает 11 февраля немецкое издание Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведённого институтом исследования рынка Innofact.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе исследования на вопрос о том, обеспокоены ли они текущей ситуацией с ценами на электроэнергию, 34% респондентов выбрали вариант «Да, очень сильно» и ещё 46% ответили: «Да, немного».

Многие поставщики электроэнергии и газа в Германии повысили цены в последние месяцы. По данным Федеральной ассоциации предприятий энергетики и водоснабжения (BDEW), каждый, кто должен был выбрать новый тариф на электроэнергию в январе, заплатил в среднем на 12,5% больше, чем за 2021 год. Подключившие новый тариф на газ для частного дома заплатили на 72,9% больше, чем было в минувшем году.

Согласно сообщениям федерального правительства, домохозяйства с низким доходом, а также многие студенты должны получить предстоящим летом единовременную субсидию для компенсации возросших затрат на отопление.

Участникам исследования также задавали вопрос о том, следует ли распространять эту субсидию на дополнительные группы людей. 37% респондентов заявили, что субсидия должна достаться всем домохозяйствам, независимо от их дохода, ещё 46% считают, что выплату должны получить все малообеспеченные домохозяйства, только 8% считают текущие планы достаточными и ещё 5% выступают против компенсации государством затрат на отопление.