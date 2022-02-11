Архангельск, , 17:37 — REGNUM В Архангельской области статус резидента Арктической зоны РФ получил сотый проект. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, компания «ЭкоЛайф» будет развивать туризм и сельское хозяйство на территории Приморского района.

Винсент Ван Гог. Ферма в Провансе. 1888

В 2022 году, на первом этапе проекта, компанией планируется открытие гостевых домов уровня комфорт-бизнес, а также обустройство небольшой фермы по выращиванию ягод на территории Приморского района. Благодаря проекту будет создано 14 рабочих мест.

«На данный момент резидентами Арктической зоны уже создано больше 700 новых мест для трудоустройства и привлечено более трех миллиардов рублей внебюджетных средств. В целом резиденты АЗРФ планируют вложить в экономику региона 63,5 миллиарда рублей инвестиций и создать 4 590 новых рабочих мест», — написал в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, новый резидент Арктики построит в Мурманске два жилых комплекса.