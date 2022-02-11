Архангельск, 11 февраля 2022, 17:37 — REGNUM В Архангельской области статус резидента Арктической зоны РФ получил сотый проект. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, компания «ЭкоЛайф» будет развивать туризм и сельское хозяйство на территории Приморского района.
В 2022 году, на первом этапе проекта, компанией планируется открытие гостевых домов уровня комфорт-бизнес, а также обустройство небольшой фермы по выращиванию ягод на территории Приморского района. Благодаря проекту будет создано 14 рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, новый резидент Арктики построит в Мурманске два жилых комплекса.