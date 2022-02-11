Хасково, 11 февраля 2022, 17:37 — REGNUM Из зоопарка «Кенан», расположенного в лесополосе неподалеку от Хасково (Южная Болгария), сбежал самец волка, не представляющий опасности для окружающих. Об этом 11 февраля сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, хищнику удалось сделать подкоп под защитным ограждением и уйти в лес. Как утверждают сотрудники зоопарка, указанная особь не сможет прижиться в дикой природе, поскольку в вольере он провел 14 лет своей жизни.
При этом представители местной службы егерей объявили о намерении поймать сбежавшего волка в «гуманную ловушку», расставив в лесу сети, а также арбалеты с насыщенными снотворным стрелами. За поимку животного назначено вознаграждение.
«Кенан» считается одним из элитных зоопарков Болгарии. В нем в условиях, максимально приближенных к природным, содержатся сотни животных.
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