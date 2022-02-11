Хасково, Болгария, 11 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Из зоопарка «Кенан», расположенного в лесополосе неподалеку от Хасково (Южная Болгария), сбежал самец волка, не представляющий опасности для окружающих. Об этом 11 февраля сообщает БТВ.

Mas3cf Волк

Согласно официальной информации, хищнику удалось сделать подкоп под защитным ограждением и уйти в лес. Как утверждают сотрудники зоопарка, указанная особь не сможет прижиться в дикой природе, поскольку в вольере он провел 14 лет своей жизни.

При этом представители местной службы егерей объявили о намерении поймать сбежавшего волка в «гуманную ловушку», расставив в лесу сети, а также арбалеты с насыщенными снотворным стрелами. За поимку животного назначено вознаграждение.

«Кенан» считается одним из элитных зоопарков Болгарии. В нем в условиях, максимально приближенных к природным, содержатся сотни животных.