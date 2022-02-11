Москва, , 17:42 — REGNUM Повышение ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России на 1% до 9,5% связано главным образом не с желанием ограничить уровень инфляции. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение Банка России.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению эксперта, причины значительного повышению ключевой ставки в России лежат в плоскости международных военно-политических отношений.

«Центральный банк продолжает свою политику по повышению ключевой ставки. И последнее повышение, как и предыдущие повышения связано не с инфляцией, потому что инфляция порождается на мировом рынке, а с сильным военно-политическим кризисом, который негативно влияет на экономику России, на фондовый рынок России, на рубль, который слабел на фоне дорожающей нефти», — сказал Колташов.

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