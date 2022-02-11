Москва, 11 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России на 1% до 9,5% связано главным образом не с желанием ограничить уровень инфляции. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По мнению эксперта, причины значительного повышению ключевой ставки в России лежат в плоскости международных военно-политических отношений.

«Центральный банк продолжает свою политику по повышению ключевой ставки. И последнее повышение, как и предыдущие повышения связано не с инфляцией, потому что инфляция порождается на мировом рынке, а с сильным военно-политическим кризисом, который негативно влияет на экономику России, на фондовый рынок России, на рубль, который слабел на фоне дорожающей нефти», — сказал Колташов.