Минск, , 17:36 — REGNUM В 2021 году белорусские организации экспортировали продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $6,7 млрд — на 17,3% больше, чем годом ранее. При этом валютная выручка приросла на $987,6 млн, констатировали в пресс-службе Минсельхозпрода Белоруссии.

Белорусские продукты © ИА REGNUM

Экспорт белорусского сельскохозяйственного сырья и продовольствия осуществлялся боле чем в 100 стран мира. «В страны СНГ (включая Российскую Федерацию) поставлено продукции на сумму более 5,5 млрд. долл. США (113% к уровню 2020 года). Удельный вес региона — 83,4%. Доля Российской Федерации в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составила 71,9%. Доля стран СНГ (без России) в общем объеме экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — 11,5%», — констатировали в министерстве.

Белорусский экспорт таких товаров на Украину увеличен на 24,4%, в Молдавию — на 27,5%, в Киргизию — на 68,3%, в Казахстан — на 11,5%. Основу прироста продовольственных поставок за рубеж составила мясомолочная продукция ($3,9 млрд).

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«В страны дальнего зарубежья поставлено на 1110,5 млн. долл. США (145,1%), в том числе вырос экспорт: в страны Европейского союза на 43,7% и составил 460,2 млн. долл. США; в страны Азии и Океании на 47,1%: 507,9 млн. долл. США. В том числе в Китай экспортировано продукции на сумму 366,1 млн. долл. США (рост на 47,9%); в страны Америки и Карибского региона на 42,1% и составил 11,6 млн. долл. США», — сказано в сообщении белорусского министерства.