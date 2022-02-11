Берлин, , 20:30 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержку прибалтийским государствам — членам НАТО в условиях украинского кризиса, однако маловероятно, что Эстонии разрешат передать оружие из запасов ГДР правительству в Киеве, передаёт 11 февраля немецкое издание Spiegel.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас EU2017EE Estonian Presidency

Правительство Германии продолжает оставлять Эстонию в неведении относительно того, будет ли ей разрешено поставить на Украину девять артиллерийских орудий со складов ГДР. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила после встречи с Олафом Шольцем в Берлине, что официального ответа на запрос министерства обороны страны до сих пор нет.

«Если вы посмотрите на их общественное мнение, скорее всего, ответ будет отрицательным», — скептически оценила Каллас возможность положительного решения Берлина.

Девять гаубиц весом более трёх тонн, ранее переданные бундесвером в Эстонию, были разработаны в Советском Союзе в 1950-х годах. Они способны поражать живую силу или танки противника на расстоянии до 15 километров. Запрос Эстонии на передачу этого вооружения Украине находится на рассмотрении с конца декабря, что происходит на фоне отказа самого Берлина от поставок оружия Киеву.

Каллас отметила, что была удивлена тем, насколько широкие обсуждения вызвал данный вопрос. «Нам немного неудобно быть в центре внимания этой дискуссии», — призналась она.

Тем не менее премьер-министр Эстонии подчеркнула, что Германия по-прежнему остается хорошим союзником.

Ранее Олаф Шольц встретился за ужином с главами государств и правительств стран Прибалтики. Он заверил их в поддержке Германии, подчеркнув, что в Берлине «очень серьёзно относятся к опасениям своих союзников».