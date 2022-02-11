Берлин, 11 февраля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Уполномоченный правительства ФРГ по проблеме наркомании Буркхард Блинерт призвал ужесточить законодательство в вопросе продажи пива молодым людям, назвав политику немецких властей в данной сфере слишком мягкой по сравнению с другими странами, передаёт 11 февраля Spiegel.

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«Для меня есть много медицинских аргументов в пользу повышения разрешённого возраста для распития пива, вина и игристых вин», — заявил представитель СДПГ газете Die Welt.

Согласно действующему в Германии закону о защите молодёжи, люди с 14 лет имеют право употреблять пиво и вино в присутствии их законного опекуна.

«Мы должны постепенно переходить от свободного безудержного роста к регулируемому, контролируемому употреблению табака и алкоголя. Доступ к алкоголю имеет слишком низкий порог», — отметил Блинерт.

Он также назвал «парадоксальным» тот факт, что табак можно купить повсеместно в торговых автоматах, заявив о необходимости «обоснованной дискуссий по этому поводу».

Кроме этого, Блинерт выступил за «чёткое ограничение» рекламы алкоголя и табака, а также рекламы азартных игр.

Ранее Федеральное статистическое управление ФРГ сообщило, что по состоянию на 2019 года около 14,5 тысячи несовершеннолетних проходили лечение в стационаре от острой алкогольной зависимости. При этом около 22% подростков, злоупотребляющих алкоголем, были моложе 15 лет.