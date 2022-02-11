Москва, , 17:32 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился ещё на 3,7%. Об этом 11 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 11 февраля этот показатель составляет 59,5%. Неделей ранее, 4 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории города был зафиксирован на уровне 63,2%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в столице сделали 7 199 585 человек. Полный курс вакцинации прошли 6 803 415 граждан.

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