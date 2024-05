Лондон, 11 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Британский исполнитель Эд Ширан и американская певица Тейлор Свифт опубликовали клип на новую совместную песню The Joker And The Queen. Премьера видео состоялась на YouTube-канале британца 11 февраля.

Eva Rinaldi Эд Ширан

В насыщенном локациями видео авторы предстают в образах своих молодых двойников. Основной темой композиции стали любовные взаимоотношения.

Ранее Эд Ширан и Тейлор Свифт неоднократно сотрудничали. Так, на счету дуэта теперь имеются три совместные песни.