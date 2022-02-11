Улан-Батор, , 17:30 — REGNUM «Проект газопровода из России в Китай находится в центре внимания уже много лет, но его экономическая выгода и преимущества весьма сомнительны». — преподаватель Финансово-экономического университета Монголии, экономист Жамсрандоржийн Дэлгэрсайхан прокомментировал ИА REGNUM проект по строительству газопровода «Союз-Восток», ТЭО которого было завершено в конце января 2022 года.

Монголия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В 2018 году на встрече глав государств трех стран в Китае, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил построить газопровод через Монголию, в 2019 году был подписан меморандум о взаимопонимании, и с тех пор ходят слухи, что проводятся правовые, геодезические и почвенные изыскания. Кроме того, при государственной ООО «Эрдэнэс Монгол» было создано проектное подразделение «Эрдэнэс Газ». Это свидетельствует о том, что Монголия уделяет этому вопросу большое внимание», — отметил Жамсрандоржийн Дэлгэрсайхан. По мнению преподавателя Финансово-экономического университета Монголии «значение проекта «Сила Сибири-2» понятно для России и Китая, но не для Монголии. Президент Монголии упомянул вышеупомянутую инициативу как хорошую возможность сотрудничества с Россией в области энергетики, однако в энергетической политике ничего не было упомянуто в отношении использования природного газа».

Эксперт выразил удивление тем, что Монголия уделяет столь высокое значение этому вопросу. По его словам, если смотреть только на экономическую сторону проекта, то страна может рассчитывать на экономическую выгоду от использования природного газа и строительства инфраструктуры.

«Если мы хотим стать участником этого крупного проекта, то нам надо серьезно учитывать нынешние и будущие экономические выгоды и риски. Причина состоит в том, что не ясен результат реализации этого проекта. Также, если будет реализоваться энергетическое сотрудничество, то надо уделять внимание тому, что риски для покупателя высоки. Наконец, как я понимаю, до того, как этот проект станет реальностью, еще далеко», — считает монгольский экономист.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января 2022 года Монголия и Россия подписали протокол о завершении разработки ТЭО проекта строительства магистрального газопровода «Союз-Восток».

Монгольские власти заявили, что проект технически реализуем и экономически оправдан. Общая протяженность газопровода на монгольском участке составляет 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год.

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