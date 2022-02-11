Берлин, , 19:19 — REGNUM Запад хочет мира, но Россию ждут серьёзные политические, экономические и стратегические последствия в случае военного конфликта с Украину. Об этом заявил 11 февраля канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с лидерами стран Прибалтики, передаёт немецкое агентство Tagesschau.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

«На карту в данный момент поставлено не что иное, как предотвращение войны в Европе. Мы хотим мира», — заявил канцлер ФРГ.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии поездки в Германию призвала Запад быть «единым и настойчивым». «Наше единство в Европе имеет ключевое значение в данный момент. Мы должны обладать стратегическим терпением», — сказала она информационному агентству dpa.

Каллас также сообщила, что Эстония готова предоставить Украине оружие и боеприпасы для защиты от «российской агрессии».

Тем временем советники по внешней политике России, Германии, Франции и Украины проводят консультации в Берлине за закрытыми дверями, обсуждая возможность продолжения переговоров в нормандском формате.

Олаф Шольц также планирует посетить Киев и Москву 14 и 15 февраля.