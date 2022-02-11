Тобольск, Тюменская область, , 17:29 — REGNUM В тюменском городе Тобольске 11 февраля из окна многоэтажки в 10-м микрорайоне выпала девочка-подросток и разбилась насмерть. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Окно Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Это уже четвёртое падение из окна за месяц. Первое падение произошло также в Тобольске в середине января 2022 года. Тогда погиб подросток при падении с 15-го этажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 9 февраля из окна 11 этажа жилого дома в микрорайоне Ямальский-1 выпал 16-летний подросток, и 2 февраля школьник выпал из окна 14-го этажа.

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