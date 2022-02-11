Новороссийск, Краснодарский край, 11 февраля 2022, 17:28 — REGNUM Кафе может появиться по соседству с воинским мемориалом «Малая земля» в Новороссийске. Власти города настаивают, что участок сформирован с соблюдением норм, однако местный депутат уже обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.
Постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на набережной адмирала Серебрякова было опубликовано 3 февраля, назначение данного участка — общественное питание. Однако, как утверждает депутат гордумы Новороссийска Сергей Сазонов, данный участок располагается в водоохранной зоне Черного моря, частично в прибрежной защитной полосе Черного моря и в охранной зоне исторических памятников, в том числе — мемориала «Малая земля». Депутат направил заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность сформированного участка.
Заместитель главы Новороссийска Дмитрий Меланиди, в свою очередь, заявил, что участок расположен на пустыре в 150 метрах от мемориала, сформирован он. по данным властей, в соответствии с нормативами.
По его утверждению, угрозы «археологического, культурного и эстетического вреда ансамблю «Малая земля» нет», — сообщила «Наша газета Новороссийск».