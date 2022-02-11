Новороссийск, Краснодарский край, 11 февраля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Кафе может появиться по соседству с воинским мемориалом «Малая земля» в Новороссийске. Власти города настаивают, что участок сформирован с соблюдением норм, однако местный депутат уже обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.

Admnvrsk.ru Новороссийск

Постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на набережной адмирала Серебрякова было опубликовано 3 февраля, назначение данного участка — общественное питание. Однако, как утверждает депутат гордумы Новороссийска Сергей Сазонов, данный участок располагается в водоохранной зоне Черного моря, частично в прибрежной защитной полосе Черного моря и в охранной зоне исторических памятников, в том числе — мемориала «Малая земля». Депутат направил заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность сформированного участка.

Заместитель главы Новороссийска Дмитрий Меланиди, в свою очередь, заявил, что участок расположен на пустыре в 150 метрах от мемориала, сформирован он. по данным властей, в соответствии с нормативами.

«Указанный земельный участок находится на пересечении пешеходных маршрутов: набережной Адмирала Серебрякова (4 очередь), улиц Героев Десантников и Пионерской. Это место очень популярно для прогулок у жителей Новороссийска, но слабо обеспечено общественной инфраструктурой. Поэтому было принято решение по формированию земельного участка для размещения современного объекта общественного питания с обязательным условием благоустройства прилегающей территории», — заявил Меланиди.

По его утверждению, угрозы «археологического, культурного и эстетического вреда ансамблю «Малая земля» нет», — сообщила «Наша газета Новороссийск».