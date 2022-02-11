Берлин, , 19:12 — REGNUM Окружной суд Оснабрюка в Нижней Саксонии официально признал недействительными ордера на обыски у политиков, выданные государственным прокурорам в сентябре 2021 года. Об этом сообщает 11 февраля немецкое агентство Tagesschau.

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Рейды состоялись всего за несколько недель до прошлогодних выборов в Германии и были нацелены, в частности, на главного кандидата в федеральные канцлеры Олафа Шольца.

Прокуроры Оснабрюка настаивали на том, что Кристин Ламбрехт (бывший министр юстиции и нынешний министр обороны) и её коллега из социал-демократической партии Олаф Шольц стремились прекратить расследования по отмыванию денег.

Утверждалось также, что подразделение финансовой разведки на таможне, которое находится под управлением федерального министерства финансов, и сотрудники министерств юстиции и финансов намеренно препятствовали правосудию. Когда министерство юстиции отказалось передать прокурорам переписки с министерством финансов, прокуроры потребовали выдать им ордера на обыск.

Между тем окружной суд заявил, что ордера не должны были выдаваться и что рейды не должны были проводиться: «Никаких признаков неправомерных действий в министерстве юстиции не было обнаружено. Обыски были неуместными и ненужными. В данном вопросе не было никакой срочности и не было оснований опасаться уничтожения доказательств».