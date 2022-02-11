Лондон, , 17:22 — REGNUM 31-летний испанский фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал интерес со стороны каталонской «Барселоны». Футболист заявил, что намерен играть за «пенсионеров» до конца контракта.

Маркос Алонсо Www.chelseafc.com

«Ко мне всегда был интерес со стороны других клубов, но, честно говоря, я никогда не собирался покидать «Челси». По контракту у меня еще полтора года, а дальше посмотрим, что будет», — цитирует Алонсо журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Маркос Алонсо принял участие в восемнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также футболист получил шесть желтых карточек.

За лондонский клуб Алонсо выступает с 31 августа 2016 года после перехода из «Фиорентины» за 23 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.