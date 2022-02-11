Хаапсалу, , 17:21 — REGNUM Сотрудники посольства России в Эстонии по установившейся многолетней традиции посетили город Хаапсалу и возложили цветы к мемориальной доске на доме, где в 1798 году родился князь Александр Михайлович Горчаков. Об этом сообщила страница посольства в социальной сети Facebook.

Флаг Эстонии Konrad Zielinski, son of Julo

Акция была приурочена к отмечаемому 10 февраля в России Дню дипломата. Сейчас в здании расположена детская городская библиотека, в подарок которой были переданы книги.

Александр Горчаков — выдающийся российский дипломат, министр иностранных дел Российской империи в годы правления императора Александра II, одна из ключевых фигур европейской дипломатии XIX века.

За почти 26 лет пребывания на посту главы российского внешнеполитического ведомства Горчаков восстановил и укрепил международный престиж страны и вернул ей авторитет ведущей европейской державы, отмечается в сообщении.

Так, 21 августа 1856 года Горчаков направил циркулярную депешу в посольства иностранных государств в Санкт-Петербурге, ставшую легендарной: «Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия — сосредотачивается». Таким образом Горчаков обозначил, что Россия более не считает себя связанной положениями, ограничивавшими ее суверенные права на Чёрном море.

За свои заслуги Горчаков был удостоен высочайших почестей, включая титул светлейшего князя и чин государственного канцлера Российской империи.