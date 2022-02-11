Архангельск, , 17:21 — REGNUM Федеральный консилиум врачей одобрил назначение препарата «Золгенсма» Вике Снегиревой из Северодвинска, страдающей спинально-мышечной атрофией, сообщает минздрав Архангельской области.

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Напомним, родители ребенка с редким заболеванием смогли собрать на приобретение препарата 121 млн рублей с помощью фонда «Звезда на ладошке». Однако затем им пришлось столкнуться с другой проблемой — после того, как лекарство зарегистрировали в России, разрешение на его приобретение получил только один фонд — «Круг добра», где родителям девочки ранее уже отказали.

«По результатам консилиума принято решение одобрить назначение препарата «Золгенсма» Вике Снегиревой. На сегодняшний день показания по применению препарата расширены, и это дало возможность вынести положительное решение по дальнейшему лечению ребенка», — пояснила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, добавив, что в ближайшее время препарат будет закуплен за счет средств Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра».

На текущий момент Вика, которой поставлен диагноз «спинально-мышечная атрофия», получает лечение препаратом «Спинраза», который также закупается за счет Фонда «Круг добра». Лекарство девочка получает бесплатно в соответствии с назначением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году планируют ввести неонатальный скрининг на спинальную мышечную атрофию (СМА) и пренатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания.