Саранск, 11 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Наиболее острой проблемой в Мордовии на протяжении последних лет остаётся изношенное состояние инженерной коммунальной инфраструктуры. Об этом заявил глава республики Артем Здунов в ходе заседания расширенной коллегии Министерства ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения.

Пресс-служба правительства Мордовии Заседание расширенной коллегии по вопросам ЖКХ в Мордовии

По его словам, средний показатель изношенности сетей в республике достигает 60%. В этой связи происходит большое число аварий, что доставляет неудобства жителям, а бюджету приходится выделять значительные средства на их ликвидацию.

Министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Игорь Чадов напомнил, что по поручению главы региона создан и функционирует на постоянной основе оперативный штаб по вопросам ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сетей электросвязи.

Благодаря его работе удалось резко сократить время восстановительных работ после аварий. Но число аварийных ситуаций все равно остается достаточно высоким — 589 аварий в течение 2021 года.

По мнению Здунова, выходом из данной ситуации является существенное наращивание инвестиций в модернизацию объектов ЖКХ.

«Нужен результат по заключению концессионных соглашений, в том числе в сфере водоотведения и теплоснабжения. Здесь министерству нужно работать активнее», — поручил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии на теплотрассе в поселке Явас в декабре 2020 года теплоснабжение было нарушено в 25 многоквартирных домах, 28 социально-значимых объектах, в том числе двух учреждениях управления ФСИН и в детском саду. В течение почти недели тепла не было, а температура воздуха в ночные часы на территории поселка опускалась до — 18 °C.

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