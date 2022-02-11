Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге поместили под домашний арест главу отдела закупок администрации Красносельского района Валерия Мещерякова, которого обвинили в получении взятки в ходе конкурса по зимней уборке района. Об этом 11 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Арест ru.torange.biz

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник отдела закупок Красносельского района Санкт-Петербурга подозревается в получении взятки за содействие коммерческим организациям при заключении контрактов на уборку внутриквартальных территорий от снега. Мещерякову вменяется взятка на сумму 1 082 000 рублей.

«Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерия Мещерякова. Мещеряков не возражал против домашнего ареста, но и запрет определенных действий просил», — отметил в ОПС.

Срок меры избран до 7 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургского чиновника подозревают во взятке при организации уборки снега

Напомним, в Петербурге по результатам проверки, организованной городской прокуратурой, прошли обыски по 60 адресам в разных районах города. Было возбуждено 19 уголовных дел по факту плохой уборки улиц и задержаны шесть человек из Василеостровского и Адмиралтейского районов из числа глав управляющих компаний, задействованных в уборке городских улиц и придомовых территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Петербурга принял ходатайства об арестах по делу об уборке снега