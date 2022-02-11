Волгоград, , 17:16 — REGNUM Трёх членов группы, занимающихся изготовлением и восстановлением оружия, задержали оперативники управления ФСБ в Волгограде.

Задержание Пресс-служба УФСБ

При обысках у подозреваемых изъяты револьвер системы Нагана, самодельный пистолет с глушителем, пулемёт системы Дегтярева, а также 682 боеприпаса разного калибра и 20 деталей от огнестрельного оружия. По словам одного из задержанных, они занимались изготовлением подарков и сувениров. Возбуждено уголовное дело, сообщают «Новости Волгограда».

Как сообщало ИА REGNUM, массовые задержания подпольных оружейников прошли в 20 субъектах России. Прекращена преступная деятельность 87 жителей и 26 незаконных оружейных мастерских.