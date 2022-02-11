Каракас, 11 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Венесуэле продолжается операция по борьбе с организованными преступными группировками. Об этом 11 февраля сообщило венесуэльское El Universa. Министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Ремихио Себальос объявил об аресте еще семи человек в Лас-Техериасе, штат Арагуа, где идет операция «Индейский вождь Гуайкайпуро II».

Presidencia.gov.co Иван Дуке Маркес

Продолжаются поиски одного из лидеров ОПГ по прозвищу Конехо, которому удалось выбраться из осады. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 10 февраля обвинил в финансировании Конехо и его пособника президента Колумбии Ивана Дуке.

«В Лас-Техериасе была захвачена важная группа преступников, которых финансировали и обучали колумбийские военизированные формирования. Задержанные признают вину Дуке», — заявил Мадуро.

По словам главы Венесуэлы, заключенные сознались, что они готовили военизированную базу для нападения на Каракас. Один из преступников, Карлос Луис Ревете, известный как Кока, до своей ликвидации базировался вблизи одной из важнейших магистралей страны.

Операция венесуэльских служб по поимке Конехо и Коки началась 5 февраля. Кока был ликвидирован 8 февраля.

Спецслужбы Венесуэлы заняты сворачиванием лагеря ОПГ, предназначенным для изготовления ловушек и осколочных взрывных устройств со шрапнелью. Силы государственной безопасности и ВМС Венесуэлы активизировали работу по нейтрализации преступных группировок, уничтожению нарколабораторий и наркопосевов на приграничной территории Венесуэлы.