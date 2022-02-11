Рига, , 17:08 — REGNUM Латвия стала крупнейшим импортером российского крепкого алкоголя в 2021 году — страна закупила водки, виски, настоек и других напитков из этой категории на 32 млн долларов. Об этом сообщил российский центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Алкоголь

По данным центра, в целом Россия экспортировала в 2021 году крепкого алкоголя на 195 млн долларов, что на 20% больше, чем в 2020 году. За рубеж было поставлено более 2,7 миллиона декалитров, что на 12% больше показателя 2020 года.

Продукция российских производителей поставлялась в 75 государств мира, крупнейшими из них стали Латвия, Великобритания и Германия. Поставки в Латвию увеличились на 51%, Великобритания, наоборот, снизила закупки до 30 млн долларов (-11%), в то время как Германия нарастила до 26 млн долларов (+16%). В топ-5 импортеров крепких алкогольных напитков из России также вошли Украина (22 млн долларов, на 27% больше) и Казахстан (14 млн долларов, на 74% больше).

Значительно нарастили импорт российской продукции Китай (+66%, до 9,1 млн долларов), Азербайджан (+62%, до 3,1 млн), Грузия (+32%, до 2,5 млн), Вьетнам (в 3,1 раза, до 1,1 млн), Венгрия (+62%, до 1,1 млн), Узбекистан (в 2,7 раза, до 0,9 млн долларов).

Традиционно главным экспортным товаром производителей алкоголя является водка — в 2021 году ее отгрузки увеличились на 5,6%, до 2,3 миллиона декалитров (дал), в стоимостном выражении поставки выросли на 12%, до 160 млн долларов.