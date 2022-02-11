Улан-Батор, , 17:05 — REGNUM Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан 10 февраля встретился с директором компании «Газопровод Союз Восток» Евгением Асеевым, стороны обсудили план работ на 2022 год, — сообщает пресс-служба правительства Монголии.

Строительство газопровода chazelles.info

В 2022 году планируется начать инженерно-геодезические, инженерно-экологические и инженерно-археологические исследования, необходимые для строительства газопровода «Союз-Восток». Подготовительные работы завершены, исследования начнутся в мае и должны быть завершены к 30 ноября 2022 года.

В ходе встречи вице-премьер Монголии Сайбуянгийн Амарсайхан выразил удовлетворение результатами реализации проекта и заявил, что все препятствия на пути реализации проекта будут своевременно решены, а правительство сосредоточится на скорейшем продолжение проекта.

Евгений Асеев отметил, что есть возможность добиться больших результатов, если стороны будут работать в темпе прошлого года, и выразил благодарность правительству Монголии за поддержку проекта газопровода.

Напомним, 25 января 2022 года представители России и Монголии подписали протокол о завершении разработки ТЭО проекта строительства магистрального газопровода «Союз-Восток». Стороны планируют совместно провести детальные инженерные исследования и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяженность газопровода на монгольском участке составляет 960 км, по нему из России в Китай будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год.

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