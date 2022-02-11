Тюмень, 11 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Тюмени 11 февраля введён в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр «Тюмень-2». Об этом сообщает информационный правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Многофункциональный медицинский центр «Тюмень-2»

Новый госпиталь начинает работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19. Стационар рассчитан на 80 коек, 12 из них — реанимационные. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. Площадь двухэтажного здания госпиталя «Мать и дитя» составляет 4750 кв. метров.

Инвестиции в создание госпиталя «Мать и дитя» составляет около 1 млрд рублей. В новом медучреждении будет создано 130 рабочих мест.

После улучшения эпидобстановки медучреждение будет функционировать в обычном режиме, оказывая высококвалифицированную помощь в таких направлениях медицины, как хирургия, онкология, урология, акушерство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время начнёт работу реконструированная поликлиника в Ялуторовске.