Ижевск, , 17:02 — REGNUM Днем 11 февраля на федеральной автодороге возле села Карашур в Якшур-Бодьинском районе произошло столкновение легковых автомобилей Renoult и Nissan. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ДТП

По данным ведомства, в числе пяти пострадавших — двое детей. Один человек погиб.

«Силами пожарных проводилось деблокирование пострадавших участников дорожного движения», — отметили в МЧС.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии выясняют обстоятельства наезда на двух детей, который произошел на пешеходном переходе. двоюродные сестры 4-х и 11-ти лет направлялись на детскую площадку и переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где их сбила машина. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.