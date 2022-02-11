Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Работы по очистке полигона «Красный Бор» под Петербургом от токсичных отходов начнутся уже в этом году. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».

78.rpn.gov.ru Полигон «Красный Бор»

Полигон прекратил принимать опасные химические отходы еще в 2014 году. С января 2020 года объект функционирует как Федеральное государственное казённое учреждение «Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор», подведомственное Минприроды России. Федеральный экологический оператор взял ответственность за работы по ликвидации экологического ущерба, который наносил полигон окружающей среде.

Компания приступит к этой деятельности уже в этом году, сослался секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский на слова министра природных ресурсов РФ Александр Козлова, прозвучавшие в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

«Помню, как трудно было сдвинуть с мёртвой точки вопрос передачи под федеральный контроль. Сегодня стало известно, что долгожданные работы по ликвидации накопленного вреда на полигоне начнутся уже в этом году», — заявил Сергей Боярский.

С начала запуска полигона, с 1968 года, на его территории накопилось несколько миллионов тонн опасных отходов различных классов. «Единая Россия» оказывала содействие по изменению судьбы полигона, в том числе проявляла законодательную инициативу.

Напомним, работа на полигоне «Красный Бор» ведётся в рамках национального проекта «Экология». Полную ликвидацию отходов планируют завершить к 2024 году.