Брянск, 11 февраля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль ГАЗ-3302 и пассажирский автобус МАЗ столкнулись боками 11 февраля на улице Щербакова в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГИБДД.

Пресс-служба ГИБДД по Брянской области ДТП с автобусом в Брянске

По предварительным данным, 26-летний водитель МАЗ проигнорировал соблюдение бокового интервала и столкнулся с встречным грузовиком. В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка автобуса, у пенсионерки ушиб голени.

По факту ДТП проводится проверка.