В Брянске столкнулись автобус и грузовик
Брянск, 11 февраля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль ГАЗ-3302 и пассажирский автобус МАЗ столкнулись боками 11 февраля на улице Щербакова в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГИБДД.
Пресс-служба ГИБДД по Брянской области
ДТП с автобусом в Брянске
По предварительным данным, 26-летний водитель МАЗ проигнорировал соблюдение бокового интервала и столкнулся с встречным грузовиком. В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка автобуса, у пенсионерки ушиб голени.
По факту ДТП проводится проверка.