Панама, , 17:30 — REGNUM В Панаме 11 февраля пройдет открытие очередной ассамблеи Латиноамериканского и Карибского парламента (Парлатино). Об этом сообщает кубинское информационное агентство Prensa Latina.

Латинская Америка Иван Шилов © ИА REGNUM

В первый день работы ассамблеи будут избраны новые члены президиума и консультативного совета Парлатино на период 2022—2024 гг.

Торжественная протокольная церемония открытия форума включает в себя поднятие флагов Панамы и стран — участниц ассамблеи, съёмку официальной фотографии гостей и прибывших делегаций, а также приветственную речь министра иностранных дел Панамы Эрики Муин.

В ассамблее принимают участие представители конгрессов и национальных парламентов из 23 стран Латинской Америки.

По окончании протокольной церемонии исполнительный секретарь Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) Алисия Барсена выступит с программной речью, посвященной борьбе с пандемией.

Чилийский сенатор Хорхе Писарро, завершающий свою работу на посту председателя Парлатино, представит собравшимся отчет о деятельности организации.

Парлатино был учрежден в Лиме, столице Перу, 57 лет назад.

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