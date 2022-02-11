Пенза, 11 февраля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Пензенской области за невыплату заработной платы в 2021 году привлекли к уголовной ответственности троих работодателей. Почти 250 работников недополучили более 11 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

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Руководители трех обществ с ограниченной ответственностью, имея реальную возможность выплачивать работникам вознаграждение, более двух месяцев своевременно не перечисляли зарплату или выплачивали в сумме ниже установленного минимального размера оплаты труда. Ущерб, причиненный 249 работникам, превысил 11 млн 137 тыс. рублей.

По решению суда двоим фигурантам назначены штрафы в размере 100 тыс. рублей каждому. В отношении третьего руководителя организации прекращено уголовное преследование в связи с возмещением причиненного ущерба и примирением сторон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе генеральный директор стройфирмы с декабря 2020 года по май 2021 года не выплачивал заработную плату 19 сотрудникам и задолжал им свыше 4,5 млн рублей.

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