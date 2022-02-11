Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Апелляционный суд Нью-Йорка позволил газете New York Times публиковать документы, имеющее отношение к консервативной активистской группе Project Veritas, отменив решение суда низшей инстанции, который ранее потребовал вернуть все документы на основании первой поправки к Конституции, сообщает 11 февраля Reuters.

The New York Times Ильшат Мухаметьянов (c) ИА REGNUM

Отдел апелляционного суда в Бруклине приостановил действие декабрьского постановления, которое запретило газете Times публиковать меморандумы штатного юриста Project Veritas, и предписало вернуть или уничтожить все документы.

В ноябре 2020 года в отношении New York Times был подан иск в связи с освещением видеоролика компании Veritas, в котором утверждалось, что люди, связанные с демократом от штата Миннесота Ильханом Омаром, участвовали в незаконном сборе бюллетеней во время президентских выборов. Иск касался двух статей написанных Мэгги Астор и Тиффани Хсу, в которых утверждалось, что данное видео «обманчиво» и, вероятно, является частью «скоординированной кампании по дезинформации». Журналисты Veritas нашли доказательства того, что статья не была подкреплена достоверными фактами.

Напомним, первая поправка к Конституции США, в частности, гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова, свободу прессы и не будет ограничивать право народа на обращение к правительству страны с петициями об удовлетворении жалоб.

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