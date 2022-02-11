Петрозаводск, , 16:57 — REGNUM В стационарах Республики Карелия лечение от COVID-19 получают 923 пациента, что столько же, сколько и сутками ранее. Об этом 11 февраля сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Палата реанимации в инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Состояние большинства госпитализированных медиками оценивается как средней тяжести — таких 865 человек, в тяжёлом состоянии — 58, в том числе пятеро вакцинированных пациентов. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь девяти крайне тяжёлых больных.

За минувший четверг, 10 февраля, в регионе получили положительные ПЦР-тесты на ковид 1086 человек, в том числе 245 детей. Это на 41 человека больше, чем днем ранее. Среди новых случаев 1042, или 95,9%, привиты от коронавируса не были.

Также за прошедший день в Карелии зарегистрировали три летальных исхода среди заболевших ковидом, что на одну смерть меньше, чем 9 февраля. При этом выписаны по выздоровлению с больничного 674 человека.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 109 568 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 14 019 детей. Выздоровели с начала пандемии 101 819 человек, из них 12 878 детей. COVID-19 стал причиной ухода из жизни 1358 местных жителей.

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