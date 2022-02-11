Калуга, 11 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Прокурор Калужской области Константин Жиляков внёс предложение в региональное правительство об оснащении видеорегистраторами сотрудников миграционного центр, сообщили 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Поводом к внесению прокурорского предложения стали предварительные результаты проверки информации об использовании иностранными гражданами сертификатов о знании русского языка при их отсутствии. По всем выявленным фактам после видеорегистрации будет дана надлежащая правовая оценка.

Оснащение работников миграционного центра видеорегистраторами позволит оперативно получать необходимые доказательства противоправной деятельности лиц, осуществляющих выдачу сертификатов иностранцам без знания русского языка.

Прокурор области одновременно утвердил план мероприятий по противодействию нарушениям в миграционной сфере, который в настоящее время реализуется.