Нью-Йорк, США, , 16:48 — REGNUM Власти США вернули Болгарии старинный шлем, который предположительно принадлежал македонскому царю Филиппу II (382—336 годы до н. э.). Об этом 11 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Церемония передачи артефакта состоялась в генеральном консульстве Болгарии в Нью-Йорке. Согласно официальной информации, возвращение реликвии стало возможным благодаря успешно проведенной международной полицейской операции по нейтрализации преступной схемы торговли культурно-историческими ценностями.

Так называемый Шлем Филиппа Македонского был конфискован в США из запасников одного из крупнейших местных коллекционеров античного искусства. Американским следователям удалось доказать, что артефакт был незаконно ввезен на территорию Соединенных Штатов Америки из Болгарии.

В операции, проводившейся под руководством прокуратуры Нью-Йорка, принимали участие правоохранители из 11 стран мира. Стоимость артефакта оценивается в $200 тысяч.