Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Власти США вернули Болгарии старинный шлем, который предположительно принадлежал македонскому царю Филиппу II (382—336 годы до н. э.). Об этом 11 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Нью-Йорк

Церемония передачи артефакта состоялась в генеральном консульстве Болгарии в Нью-Йорке. Согласно официальной информации, возвращение реликвии стало возможным благодаря успешно проведенной международной полицейской операции по нейтрализации преступной схемы торговли культурно-историческими ценностями.

Так называемый Шлем Филиппа Македонского был конфискован в США из запасников одного из крупнейших местных коллекционеров античного искусства. Американским следователям удалось доказать, что артефакт был незаконно ввезен на территорию Соединенных Штатов Америки из Болгарии.

В операции, проводившейся под руководством прокуратуры Нью-Йорка, принимали участие правоохранители из 11 стран мира. Стоимость артефакта оценивается в $200 тысяч.