Челябинск, , 16:47 — REGNUM В Челябинской области ликвидированы две подпольные мастерские, предназначенные для восстановления боевых свойств оружия. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.

Оружие

Tetoteto.info

Операцию провели сотрудники ведомства совместно с полицейскими. Из оборота изъяли 13 пистолетов, четыре немецких карабина, больше 1500 патронов разного калибра и многое другое.

Всего за 2021 год удалось ликвидировать пять подпольных мастерских. Изъяли больше 100 единиц огнестрельного оружия, больше трёх тысяч боеприпасов, четыре килограмма взрывчатых веществ и т.д.