Челябинск, 11 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Челябинской области ликвидированы две подпольные мастерские, предназначенные для восстановления боевых свойств оружия. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.

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Операцию провели сотрудники ведомства совместно с полицейскими. Из оборота изъяли 13 пистолетов, четыре немецких карабина, больше 1500 патронов разного калибра и многое другое.

Всего за 2021 год удалось ликвидировать пять подпольных мастерских. Изъяли больше 100 единиц огнестрельного оружия, больше трёх тысяч боеприпасов, четыре килограмма взрывчатых веществ и т.д.