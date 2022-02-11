Вашингтон, 11 февраля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Сенаторы США Эми Клобучар, демократ, и Синтия Ламмис, республиканка, разработали законопроект для борьбы с зависимостью от таких социальных сетей, как Facebook или Twitter, сообщает 11 февраля Reuters.

Иван Шилов, ИА REGNUM Социальные сети

Ранее бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген наделала много шума, когда предоставила конгрессменам США результаты исследования, доказывающие пагубное влияние социальных сетей.

В рамках законопроекта национальный научный фонд и национальная академия наук, инженерии и медицины проведут исследование, посвященное тому, какие меры могут быть эффективны для решения проблем зависимости от социальных сетей.

Основываясь на результатах исследования федеральная торговая комиссия США разработает свод правил, за несоблюдение которых платформы будут привлекать к ответственности.