Петрозаводск, , 16:47 — REGNUM В Республике Карелия отменили требование об обязательном ношении перчаток, обязательное ношение масок в общественных местах сохраняется. Об этом 11 февраля сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Выброшенные медицинские перчатки dmbosstone

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Обязательное ношение одноразовых перчаток исключено из противоэпидемических мер в Карелии, соответствующее изменение внесено в распоряжение главы региона.

«Теперь все, кому во время пандемии предписывалось обязательно использовать перчатки на работе, могут этого не делать», — говорится в сообщении.

Отметим, что масочный режим в республике по-прежнему сохраняется.

Напомним, ранее Роспотребнадзор РФ исключил из правил профилактики распространения новой коронавирусной инфекции пункт о необходимости носить перчатки. В числе мер разрыва механизма передачи инфекции от одного человека к другому указано соблюдение личной гигиены.

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