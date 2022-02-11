Москва, , 19:36 — REGNUM Германия никак не отреагировала на переговоры главы британского МИД Лиз Трасс с Сергеем Лавровым. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Лиз Трасс Tom Witham

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«Немцы вяло отреагировали на вчерашний визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву», — заявил эксперт.

Хотя от немецких СМИ можно было бы ожидать нечто большего и даже некоторого слива из аналитических выкладок спецслужб о тайных и непубличных нюансах этой поездки, уверен Борисов.

«Надеяться на это позволяло то, что немцы исторически никогда не питали любви к британскому политикуму, а после «Брекзита» эта неприязнь усилилась. Так что можно было бы ожидать прочесть чего-то вкусненького в немецких серьезных изданиях, но пока этого не произошло. Политическая ревность со стороны немцев не проявилась», — отметил политолог.

По мнению политолога, можно отметить лишь один момент, в котором немцы допустили «единственную шпильку в адрес официального Лондона» — они не проигнорировали позорный случай географического невежества Лиз Трасс в отношении российских регионов, и с удовольствием акцентировав внимание на этой теме, заключил Борисов.

Напомним, что ранее состоялись переговоры глав МИД России и Британии, охарактеризованные позднее Сергеем Лавровым как «разговор немого с глухим».