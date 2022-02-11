Москва, , 19:11 — REGNUM Для обеспечения собственных интересов Турция осуществляет дипломатическое давление не только на Россию, но и на страны Запада. Об этом коррреспонденту ИА 11 февраля заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«У Эрдогана много разных задач, и он решает их, как может. Поэтому политику он проводит разноплановую и разнонаправленную. Эрдоган считает, что чем больше он будет давить на своих партнёров по переговорам, тем будет лучше, какой бы характер не носили его отношения с этими партнёрами. Он точно так же ведёт себя по отношению к Евросоюзу и американцам. Так что по отношению к России это не уникальный пример. Во многом Эрдоган хочет преодолеть противоречия с коллективным Западом именно тем, что он демонстрирует, что Турция идёт в общей колонне в политике, которая проводится Западом в отношении к Украине в её конфликте с Россией», — сказал эксперт.

Напомним, что Турция выразила свою полную поддержку Украине в её противостоянии с Россией.