Гавана, , 17:03 — REGNUM Министр экономики Кубы Алехандро Хиль 10 февраля рассказал о политике острова по сдерживании инфляции. Об этом сообщает кубинское СМИ Prensa Latina.

Сельское хозяйство на Кубе

Соглашаясь с тем, что инфляция уже стала причиной всеобщего беспокойства и постоянно находится в фокусе внимания руководства страны, политик заявил, что в краткосрочной перспективе с этой проблемой справиться невозможно. Тем не менее, для выхода из кризиса необходимо наращивать производство и отдать приоритет третичному сектору экономики, а точнее потребительским товарам, таким как продукты питания и туалетные принадлежности.

Хиль также заявил о необходимости повышения эффективности маркетинга и поощрения производителей, в первую очередь фермеров. Чтобы подбодрить население политик отметил, что на Кубе, в отличие от других стран, не изменились тарифы на электроэнергию, несмотря на рост цен на нефть, не выросли также цены на топливо, связь и другие продукты, цена на которые обозначена в кубинских песо.

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