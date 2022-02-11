Архангельск, , 16:40 — REGNUM Более 14 тысяч жителей Архангельской области прошли экспресс-тестирование на ковид. Об этом сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский.

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«На данные статистки, безусловно, влияют результаты работы шести центров экспресс-тестирования, — сообщил глава минздрава. — Суммарно с прошлой недели, когда начали функционировать пять дополнительных центров, исследование на новую коронавирусную инфекцию экспресс-методом прошли более 14 тысяч граждан. Среди общего количества проведенных экспресс-тестов положительные результаты в разные сутки колеблются в пределах 20−40%. Цифры для нас совершенно ожидаемые — с учетом контагиозности штамма омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 3,7 тысяч человек.