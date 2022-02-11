Азербайджан, 18 ноября, 2008, 17:42 — ИА Регнум. Оперативники Управления ФСБ России по Дагестану, в целях проверки заявления гражданина Азербайджана о фактах вымогательства денежных сумм сотрудниками Линейного управления внутренних дел на транспорте по Дагестану провели накануне оперативно-розыскные мероприятия на участке Кизляр-Дербент. И задержали с поличным сотрудника Северокавказского управления внутренних дел на транспорте (ЛОВД станции Махачкала), заместителя командира взвода, прапорщика милиции Гаджи Гитинова (1976 г. р., уроженец села Хотода Шамильского района республики).

На основании материалов УФСБ РФ по РД Минераловодским следственным отделом Южного следственного управления на транспорте СКП РФ в отношение Гитинова возбуждено уголовное дело по ч.4, ст. 290 УК РФ.