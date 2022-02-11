Буденновск, Ставропольский край, , 16:39 — REGNUM В Ставропольском крае установлен подозреваемый в убийстве, совершенном 20 лет назад в садоводческом товариществе «Химик». На территории дач в городе Буденновске был избит рабочий. Его с серьезными травмами днем позже нашли в соседнем селе, доставили в больницу, но спасти пострадавшего не удалось.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Более десяти лет преступление оставалось нераскрытым, пока не удалось напасть на след подозреваемого в убийстве. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд.

На скамье подсудимых окажется 66-летний мужчина, являвшийся владельцем дачи в садовом товариществе «Химик». Ему помогал в работе 50-летний подсобный рабочий. В результате конфликта на бытовой почве хозяин набросился на него с кулаками и палкой и избил до полусмерти, а потом на лошади отвез в соседнее село и бросил на улице.