Брянск, 11 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В 2022 году на ремонт автовокзалов в муниципальных образованиях Брянской области выделено 70 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе правительства региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Касса

Средства запланированы в областном бюджете. Впервые на ремонт автовокзалов потратят такую сумму — ранее субсидия не превышала 500 тысяч рублей в год. Кроме того, власти планируют закупить ещё 37 автобусов различной вместимости, на эти цели предусмотрено 258 млн рублей.

В целом, с 2017 года в регионе за счёт областного бюджета приобретено 507 автобусов на сумму 2,268 млрд рублей.