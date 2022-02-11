Вашингтон, 11 февраля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка к концу недели уволят порядка трёх тысяч муниципальных работников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19, сообщает 11 февраля New York Times.

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

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Решение о массовом увольнении принято вопреки тому, что демократические штаты США постепенно начинают отменять многие ограничения на фоне резкого снижения числа заражений штаммом коронавируса «Омикрон».

В декабре бывший мэр Нью-Йорка Билл де Блазио издал приказ об обязательной вакцинации для всех работников государственного и частного сектора. Отметим, что решение об увольнении непривитых служащих — это одна из самых жестких мер в США по борьбе с пандемией.

«Ситуация должна быть предельно ясной — вы должны быть привиты, если являетесь сотрудником мэрии Нью-Йорка», — заявил новый мэр Эрик Адамс на пресс-конференции 10 февраля.

Напомним, что в начале недели муниципальные служащие города вышли на протест против вакцинации.